جيش الاحتلال يرسل تعزيزات أمنية للضفة الغربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، تعزيز فرقة يهودا والسامرة، المعروفة أيضًا بفرقة الضفة الغربية، بقوات إضافية من المحاربين، عقب تصاعد الأحداث مؤخرًا في المنطقة.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم الخميس: "وفقًا لتقييم الوضع الذي يجرى بشكل متواصل في جيش الدفاع، تقرّر تعزيز فرقة يهودا والسامرة بقوات من المحاربين".

وتتصاعد المواجهات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في عدة مناطق منذ فجر اليوم الخميس، حيث أصيب جندي إسرائيلي بعد إطلاق النار عليه غربي رام الله شمالي الضفة الغربية، كما أطلقت الشرطة الإسرائيلية، النار على فلسطيني بعد تعرض قوات من الشرطة لإطلاق نار ببلدة القدس القديمة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل ضابط شرطة فلسطيني متأثرًا بجروح أصيب بها خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية فجر اليوم.