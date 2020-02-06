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7 مراحل تكشف انتهاكات إيران النووية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أماني يماني - مكة المكرمة

كشف تقرير حديث صادر عن الكونجرس الأمريكي أن الإيرانيين ينظرون إلى برنامجهم النووي كرمز للفخر القومي، فيما يعده العالم مصدرا للقلق والتوتر.

وأشار إلى أن البرنامج انطلق منذ السبعينات الميلادية ومر بـ7 مراحل رئيسة، حيث سعت طهران للوصول إلى التكنولوجيا التي تمنحها خيار صنع قنبلة نووية، إذ اعتقدت أن وضعها الأمني يتطلب ذلك، وكثفت من حملتها نحو الأسلحة النووية في الثمانينات من القرن الماضي أثناء الحرب الإيرانية العراقية، وفي أعقاب تقارير عن برنامج نووي عراقي سري، وطورت البرنامج في التسعينات وأوائل العقد الأول من القرن العشرين، إلى جانب برنامجها النووي المدني.

وفيما طالب المراقبون بضرورة تكريس الجهود لبقاء البرنامج سلميا، حاولت «مكة» أن تقرأ في صدى البرنامج الإيراني بمراكز الأبحاث والصحف العالمية.

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1950 - 1960

أنشأت إيران برنامجها النووي للمرة الأولى عام 1957، في عهد محمد رضا شاه بهلوي، باتفاق بشأن التعاون النووي مع الولايات المتحدة بموجب برنامج ذرات للسلام.

في عام 1960، اشترت من الولايات المتحدة مفاعل أبحاث صغيرا، يقع في مركز طهران، وبدأ العمل عام 1967.

وقعت إيران على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1968، فيما قدمت أمريكا وقود يورانيوم عالي التخصيب خلال السنوات القليلة الأولى من تشغيل المفاعل.

في أوائل التسعينات تولت الأرجنتين توفير وقود يورانيوم منخفض التخصيب.

1974 - 1978

أنشأ الشاه منظمة الطاقة الذرية الإيرانية (AEOI) عام 1974، وأعلن عن خطط لبناء 20 مفاعلا للطاقة النووية لإنتاج الطاقة، وسعت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا الغربية في وقت لاحق إلى صفقات مفاعل طاقة مربح.

أراد الشاه أن يبقي خيار تطوير الأسلحة النووية مفتوحا من خلال السعي للوصول إلى دورة الوقود النووي الكاملة، وكشف الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية أكبر اعتماد عام 2003 أنه كلف فريقا بحثيا خاصا «بمنح البلد إمكانية الوصول إلى جميع التقنيات، مما يتيح لصناع القرار السياسي إمكانية اتخاذ القرار المناسب والقيام بذلك إذا سمح لهم الوقت بصنع قنبلة نووية».

1979 - 1988

بعد ثورة 1979، علقت إيران برنامجها النووي بسبب معارضة زعيمها الجديد آية الله الخميني للطاقة النووية، وتم إلغاء بناء مفاعلين نصف نهائيين في بوشهر وخطط لإقامة مفاعلين تبنيهما فرنسا في الأهواز.

أثرت الحرب الإيرانية العراقية المدمرة التي دارت بين عامي 1980 و1988 تأثيرا شديدا على قرار الخميني بإعادة بدء برنامج إيران النووي، ودفعت الحرب شخصيات سياسية بارزة للدعوة إلى تطوير إيران للردع النووي، وهي مطالب عززها خوفها من الولايات المتحدة وأدلة متزايدة على وجود برنامج سري للأسلحة النووية العراقية.

تشير وثيقة عمل داخلية للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2009 إلى أنه في أبريل 1984، أعلن الرئيس علي خامنئي لكبار المسؤولين الإيرانيين أن الخميني قرر إطلاق برنامج أسلحة نووية باعتباره السبيل الوحيد لتأمين الثورة من مخططات أعدائها، خاصة الولايات المتحدة.

بدأت إيران تطوير برنامج للطرد المركزي للغاز عام 1985، وفقا لتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنها أدركت أنها بحاجة إلى مساعدة أجنبية، وبعدها بـ3 أعوام استحوذت على المكونات الرئيسية من شركة إيه كيو شبكة خان.

1988 - 2002

في 1990 وقعت إيران والصين اتفاقية تعاون نووي.

في 1991 استوردت سرا من الصين طنا متريا واحدا من سداسي فلوريد اليورانيوم، ولم تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

بين 1994 و1996 اشترت رسومات تصميم شبكة ومكونات لـ500 ف-1 من أجهزة الطرد المركزي، وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية وادعت أنها لم تبدأ العمل.

في أوائل 1995 بدأت روسيا إعادة بناء أحد المفاعلات في بوشهر، والذي تضرر بشدة خلال الحرب العراقية الإيرانية، وساعدت روسيا في تصميم مفاعل يعمل بالماء الثقيل في أراك.

في 1999 و2002 أجرت إيران اختبارات على أجهزة الطرد المركزي المركبة في Kalaye Electric Company، باستخدام UF6 المزود من الصين، وانتهكت معاهدة عدم الانتشار.

في 2001 بدأت سرا بناء منشأة واسعة للتخصيب تحت الأرض بالقرب من مدينة ناتانز.

في 2002 كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن الأنشطة النووية السرية التي تجري في ناتانز وأراك، وأسماء الكيانات والمسؤولين المشاركين في البرنامج عبر الأقمار الصناعية.

قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المنشآت النووية الإيرانية التي تم الكشف عنها في فبراير 2003 بعد ضغوط دولية كبيرة لفتح منشآتها للتفتيش، وتبين أن محطة التخصيب التجريبية في نطنز فوق الأرض تمتلك 1000 جهاز طرد مركزي، في حين تم تجهيز قاعاتها تحت الأرض بـ50,000 جهاز، وتفقدت الوكالة منشأة إنتاج الماء الثقيل في أراك.

نجحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 2003 في إقناع إيران بتعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم بشكل يمكن التحقق منه وتنفيذ البروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

في 2004 وقعت إيران والاتحاد الأوروبي اتفاقية باريس، التي مددت التعليق الموقت للأنشطة النووية الإيرانية.

استمر تعليق إيران لأنشطة الطرد المركزي لمدة 3 سنوات، ثم أعادت تشغيل برنامج الطرد المركزي للغاز وتصنيع أجهزة الطرد المركزي، واستأنفت عملياتها في منشأة تحويل اليورانيوم في أصفهان التي تصنع سداسي فلوريد اليورانيوم.

على الرغم من العقوبات المتزايدة، رفضت إيران وقف برنامج التخصيب وتوسيع نطاق عملها في ناتانز وفوردو، وقامت بتركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تقدما قادرة على إنتاج يورانيوم مخصب بسرعة أكبر في ناتانز وزادت من مستوى التخصيب في موقع فوردو للتخصيب.

في عام 2010 بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.5% إلى 20% في مصنع ناتانز التجريبي، التي زعمت استخدامه في تزويد مفاعل طهران للأبحاث بالوقود، وكانت الشكوك أن الدافع الأساسي هو زيادة التخصيب لأكثر من 90% للتمكن من صناعة أسلحة نووية.

في منتصف 2011 بدأت إيران في إنتاج ما يصل إلى 20% من اليورانيوم المخصب في مصنع فوردو، مما أدى إلى مزيد من التوتر.

في منتصف 2010 أكدت التقديرات أن إيران تحتاج من 6 إلى 12 شهرا لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم المستخدم لصنع أسلحة نووية، إذا قررت القيام بذلك.

في أواخر 2011 أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا عن انتهاكات إيران النووية، بناء على الأدلة التي أكدت سعي طهران لصنع الأسلحة النووية وتطوير نظام الحمولة الصاروخية.

2013 - 2015

في 2013 انتهت رئاسة محمود أحمدي نجاد المثيرة للجدل بانتخاب حسن روحاني، وبعد سنوات من محادثات سرية مع الولايات المتحدة الأمريكية وتجاوز العقوبات المشددة، كانت إيران أكثر استعدادا للتفاوض مع وصول الرئيس الجديد.

في نوفمبر 2013 أعلنت إيران ومجموعة الخمس زائد واحد عن خطة العمل المشتركة، وهي اتفاقية تقيد وتجمد أجزاء من البرامج النووية الإيرانية وتقدم شفافية أكبر بينما يمكن التفاوض على اتفاقية طويلة الأجل، وتوصلت الأطراف فيما بعد إلى اتفاقية لوزان الإطارية في 2 أبريل 2015، والتي حددت خطوات عدة للتوصل إلى اتفاق شامل.

في 14 يوليو 2015 أعلنت إيران ومجموعة الخمس عن خطة العمل المشتركة (JCPOA)، والتي تعلق العقوبات الرئيسية على إيران في مقابل أن تحد طهران من برنامجها النووي وتمكن المفتشين من الكشف عن أي أنشطة نووية غير معلنة من خلال تنفيذ البروتوكول الإضافي.