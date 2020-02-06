شكرا لقرائتكم الجيش اليمني يفتح جبهات جديدة ضد الحوثيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الجيش اليمني، الخميس، أنه سيفتح جبهات جديدة ضد ميليشيات الحوثي، بهدف الحسم العسكري، وإنهاء التمرد في البلاد، إضافة إلى إشعال كل الجبهات القتالية.

وأشار إلى تحقيق تقدم متواصل ضد الميليشيات الحوثية في جبهات نهم شرق صنعاء ومحافظة الجوف وصرواح والبيضاء وتعز والضالع، لافتاً إلى أن قوات الجيش أفشلت أي اختراق للميليشيات على مختلف الجبهات القتالية، وأصبحت في موقع الهجوم لا الدفاع.

وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، أن الجيش الوطني استعاد زمام المبادرة والمباغتة في جبهة نهم، شرق العاصمة صنعاء، وتحول من الدفاع إلى الهجوم، وكشف عن تحرير مواقع استراتيجية منها مرتفع "قرن عيقب" المحاذي لجبال يام، الذي يقطع أهم خطوط إمداد ميليشيات الحوثي في نهم، بعد معارك شرسة أسفرت عن سقوط عدد كبير من عناصر الميليشيات ما بين قتيل وجريح.

وأضاف أن "الجيش يعرف ويدرك جميع الطرق المؤدية إلى العاصمة صنعاء لتحريرها من الميليشيات الحوثية، التي تقوم بإجبار الشباب في مناطق سيطرتها ودفعهم إلى محارق الموت لتنفيذ مشاريعها التدميرية"، بحسب حديث أدلى به لصحيفة "26 سبتمبر" الناطقة باسم الجيش اليمني.

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وقال: "إن قوات الجيش حققت انتصارات وتقدمات في جبهة المتون، وتمكنت من سحق التسللات في منطقة الجروب بالجوف"، مؤكداً أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت آليات وتعزيزات ومخزناً للذخائر والأسلحة تابعة للميليشيات في جبل حام بمديرية المتون تزامناً مع تقدم الجيش في الجبهة محرراً مواقع جديدة.

وأضاف العميد مجلي: "قوات الجيش سيطرت على مواقع مهمة في جبهات المخدرة والضيق، وهيلان والمشجح التابعة لمديرية صرواح، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية تزامناً مع ضربات مركزة لمقاتلات التحالف على تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى المنطقة.

وفي محور تعز، تمكن الجيش من تنفيذ عملية هجومية مباغتة للسيطرة على مواقع استراتيجية في الجبهة الشرقية للمدينة منها تبة المقرمي، المطلة على منطقة الحوبان.

وتطرق الناطق باسم الجيش اليمني إلى انتصارات أخرى تحققت في جبهة قانية التابعة لمحور البيضاء، وفي مديريات باقم وكتاف والبقع وحيدان بمحافظة صعدة، إضافة إلى القضاء على تسللات للميليشيات في عدد من جبهات مديرية قعطبة في محافظة الضالع.