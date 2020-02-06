ارتفاع أسعار عمرة رمضان 4 آلاف جنيه

قال أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة و مستشار بوابة الحج و العمرة أن تنفيذ برامج رحلات العمرة مستمر العمل يوميا على أكمل وجه ويتم استلام الملفات الخاصة بذلك من الشركات السياحية وفقا لصدى البلد.
وأكد إبراهيم ، أنه تم تنفيذ 275 الف رحلة عمرة خلال 55 يوما بداية 25 نوفمبر الماضى حتى اليوم مشيرا إلى انه تم استلام 105 ملف "معتمر" على مدار اليوم الخميس .
نفى إبراهيم ترحيل الشركات السياحية تنفيذ التأشيرات لتنفيذها فى شهر رمضان مثبتا ذلك بتنفيذ رحلات العمرة بشكل يومى .
أوضح أن بوابة الحج و العمرة تظهر عمل الشركات السياحية فى تنفيذ رحلات العمرة مؤكدا أن 1830 شركة سياحية موثقة عقودها تنفذ برامجها .
أفاد حول ارتفاع سعر عمرة رمضان ستشهد ارتفاعا عن العام الماضى فارق المصروفات التى فرضتها السعودية و المقدرة تقريبا بـ 4 الاف جنيه.
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