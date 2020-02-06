اتحاد الصحفيين العرب ونقابة الصحافة دانا الاعتداء على الاعلاميين بحلب

ابلغ الاتحاد العام للصحفيين العرب، ​نقابة الصحافة​ اللبنانية، ان "​جبهة النصرة​ الارهابية شنت هجوم على طاقم الاعلاميين السوريين اثناء تأدية واجبهم الوطني والمهني في ​ريف حلب الجنوبي​، حيث تعرضت سيارتهم ل​قذيفة​ صاروخية مما ادى الى اصابة مراسلتي قناة "سما" كنانة علوش وقناة "العالم" ضياء قدور ومصور قناة "العالم" ابراهيم كحيل ومصور قناة "الكوثر" صهيب المصري"، داعياً "كافة الاتحادات والنقابات الصحفية والمنظمات الاعلامية الدولية ومنظمات حقوق الانسان الى ادانة هذا الاعتداء الغاشم من قبل هذه الجبهة الارهابية على الصحفيين السوريين خلال ادائهم لعملهم المهني". من جهتها دانت نقابة الصحافة اللبنانية "الاعتداء على الزملاء الاعلاميين السوريين اثناء قيامهم بدورهم المهني".

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