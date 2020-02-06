وزير المال الاسكتلندي أعلن استقالته بعد اتهامه بالتحرش بمراهق

أعلن وزير المال الاسكتلندي ديريك ماكاي (42 عامًا) استقالته من منصبه، فيما كان يستعد لعرض ​موازنة​ الحكومة، وذلك بعد معلومات صحافيّة أوردت أنّه تحرّش بمراهق عبر ​الإنترنت​.

وأكّد في بيان، "أنّني أتحمّل كامل المسؤوليّة عن أفعالي. تصرّفت بغباء وآسف بصدق لذلك"، لافتًا إلى "أنّني أقدّم اعتذاري إلى الشخص المعني وعائلته"، موضحًا "أنّه قدّم استقالته بمفعول فوري"، خلال لقاء مع رئيسة الوزراء نيكولا ستورجن الّتي قبلتها.

وكانت قد ذكرت النسخة الاسكتلندية من صحيفة "ذا صان" ، أنّ "ماكاي اتّصل عبر "​إنستغرام​" بمراهق في السادسة عشرة لم يكن يعرفه، وبعث له بـ270 رسالة عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ على مدى ستة أشهر منذ آب عام 2019"، مشيرةً إلى أنّ "الوزير قال للمراهق إنّه جذّاب، ودعاه إلى العشاء ومضى في ما يقوم به رغم أنّ المراهق كشف له سنه. وبادرت والدة الأخير إلى الإبلاغ عن الأمر".