التعليم السورية تعيد عددا من طلابها في الصين لوضعهم في الحجر الصحي

أفادت معاونة وزير ​التعليم العالي​ والبحث العلمي السوري، سحر الفاهوم، بأنه "ثمة تنسيقا عالي المستوى مع الجهات المعنية، وخاصة ​وزارة الصحة​، تحضيرا لاستقبال عدد من ​الطلاب​ السوريين، وتوقف دراستهم في ​الصين​، نتيجة الظروف السائدة حاليا، بعد انتشار داء "​كورونا​" والمخاطر التي شكلها للصينيين والمقيمين داخل الصين والدارسين في جامعاتها".

وأوضحت، في تصريح لصحيفة "الوطن" السورية، أنه من المتوقع أن يصل الطلاب السوريون ممن قرروا العودة إلى البلاد خلال ساعات"، مشيرة إلى "التعاون مع ​وزارة الصحة السورية​ لاتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة، وسط جهود كبيرة متخذة مع السلطات الصحية لاستقبالهم من الحدود ضمن حافلات ليصار إلى إرسالهم إلى منطقة حجر صحي بغية إجراء الفحوصات والتحاليل الصحية اللازمة لهم بشكل كامل".

وأكدت الفاهوم أنه "في حال ملاحظة أي حالة يشتبه بإصابتها بداء كورونا، تتخذ التدابير الصحية اللازمة ويتم إرسال التحاليل إلى مخبر مرجعي في ​الهند​، وذلك للتأكد من الإصابة"، لافتتا إلى "متابعة الموضوع بغية ضمان سلامة الجميع وعدم احتكاك الداخلين للقطر بشكل مباشر، كما أضافت أن عدد الطلاب السورين مع أهاليهم في مدينة ووهان الصينية يصل إلى 138 مواطنا".