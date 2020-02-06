إرتفاع عدد القتلى نتيجة الإنهيارات الثلجية في "وان" التركية إلى 41

إرتفع عدد ضحايا الانهيارات الثلجية في ولاية "وان" جنوب شرق تركيا إلى 41 قتيلًا و75 جريحًا.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "فرق البحث والإنقاذ، تواصل أعمال البحث عن مفقودين ما زالوا تحت الإنهيارات".

يُذكر أنّ ولاية "وان" كانت قد أعلنت أنّ كتلة ثلجية انهارت فوق ​حافلة​ صغيرة على الطريق الواصل بين الولاية وقضاء "بهتشه سراي". وخلال عمليّات البحث والإنقاذ عن العالقين تحت ​الثلوج​، انهارت أمس الأربعاء كتلة ثلجية أُخرى على فريق إنقاذ كان يبحث عن عالقين، بينهم مدير إدارة الكوارث والطوارئ "أفاد" في وان، عثمان أوتشار.