الجيش الإسرائيلي يعزز فرقة الضفة الغربية بقوات من المحاربين

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ عن "تعزيز فرقة ​يهودا​ و​السامرة​، المعروفة أيضًا بفرقة ​الضفة الغربية​، بقوات إضافية من المحاربين، عقب تصاعد الأحداث مؤخرًا في المنطقة". إضغط للمزيد

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