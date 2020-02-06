أعرب ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال اتصال هاتفي أجراه بالرئيس الصيني شي جينبينغ، عن مشاركة الرئيس والشعب الصيني "مشاعر الألم نتيجة تفشّي "فيروس كورونا"، وعن تعازيه لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل".
وأكّد "ثقة السعودية في قدرة الحكومة الصينية على التعامل مع آثار هذا الـ"فيروس"، لافتًا إلى "أنّه وجّه "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" بشكل عاجل بتقديم مساعدات للصين بما يسهم في تجاوز آثار "فيروس كورونا".
من جهته، ركّز جينبينغ على أنّ "لدى بلاده الخبرة الكافية للتعامل مع هذا الوباء ومعالجة آثاره"، معبرًا عن شكره وتقديره للملك سلمان على "اهتمامه ودعمه القوي لمكافحة هذا الـ"فيروس"، الأمر الّذي يجسّد عمق العلاقات بين البلدين الصديقين".
كانت هذه تفاصيل خبر ملك السعودية إتصل بالرئيس الصيني: نثق بقدرتكم على التعامل مع آثار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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