وزير الخارجية السعودي نقل دعوة من الملك سلمان الى الرئيس الجزائري لزيارة السعودية

أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، أنه "نقل دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز الى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لزيارة السعودية".
ولفتت قناة "روسيا اليوم"، الى أن عبد المجيد تبون سيزور السعودية السبت المقبل.
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