وزير الخارجية السعودي نقل دعوة من الملك سلمان الى الرئيس الجزائري لزيارة السعودية

أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان ​آل سعود​، أنه "نقل دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز الى ​الرئيس الجزائري​ ​عبد المجيد تبون​ لزيارة ​السعودية​".

ولفتت قناة "روسيا اليوم"، الى أن عبد المجيد تبون سيزور السعودية السبت المقبل.