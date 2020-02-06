أعلن رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية ال​إيران​ي، سيد ​كمال خرازي​، ان "رؤية إيران تركز على تأمين المنطقة من قبل دولها لا من قبل الخارج، وكنا دائمًا مستعدين للتفاوض مع ​السعودية​، لكن القرار ليس بيد حكامها"، موضحاً ان "المصالح الأميركية تلقي بظلالها، ويحاول الأميركيون الاصطياد في الماء العكر، ولا يسمحون لحكام السعودية باتخاذ قرارات مستقلة، والأحداث الأخيرة أوضحت الفرق بين إيران المستقلة وبعض الأنظمة العربية التابعة".

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كانت هذه تفاصيل خبر خرازي: كنا دائما مستعدين للحوار مع السعودية لكن قرارها ليس بيدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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