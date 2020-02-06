الحدث: إصابة أكثر من 10 متظاهرين بكربلاء بعد اقتحام أنصار التيار الصدري ساحة الإعتصام

أفادت قناة "الحدث"بأن "مسلحي سرايا السلام التابعون لزعيم "تيار الصدر" مقتدى الصدر، سيطروا على ساحة الأحرار بكربلاء"، مشيرة الى أنه "تمإصابة أكثر من 10 متظاهرين في كربلاء، نتيجة اقتحام أتباع التيار الصدري ساحة الاعتصام". وأشارت القناة الى "وصول تعزيزات أمنية إلى ساحة الأحرار بكربلاء".

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