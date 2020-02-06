الصايغ: لا يمكن توقّع عودة المصارف إلى عملها الطبيعي من دون استعادة ثقة المودعين

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​فيصل الصايغ​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "لا يمكن توقّع عودة المصارف إلى عملها الطبيعي من دون استعادة ثقة المودعين بالقطاع. ولكن كيف للناس أن يثقوا بالبنوك حين يجرى تحويل مليارين وثلاثمئة مليون ​دولار​ تعود لأصحاب خمسة مصارف إلى الخارج في عزّ الازمة المالية وفي ظلّ إحتجاز أموال المودعين ؟"، مشيرا الى أن "أسماء هؤلاء المستفيدين باتت في عهدة ​القضاء​ المختص الذي نعتبر مصداقيته على المحكّ، كما مصداقية هيئة التحقيق الخاصة في ​مصرف لبنان​ المهزوزة أصلاً".

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