عطالله: أعجبني كيف أن حس البيك المرهف ينبذ الفتنة ويخاف على السلم الأهلي

أوضح الوزير الساب ​​غسان عطالله​​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، انه "أعجبني كيف أن حس البيك المرهف ينبذ الفتنة ويخاف على السلم الأهلي".

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