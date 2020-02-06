سأل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​عماد واكيم​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "بدل التدابير بحقّ المودعين لتغطية الديون الناتجة عن ​الفساد​ وسوء الإدارة، لماذا لا تعمد ​الحكومة​ إلى حلول عمليّة "BOT": تلزيم ​الكهرباء​، تلزيم المرافئ، تلزيم المطار، إشراك ​القطاع الخاص​ في الاتصالات، استثمار أملاك الدولة، وغيرها؟؛ بالطبع دون رشاوى وتخفيفًا للفساد حتّى استعادة ​الأموال المنهوبة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر واكيم: لماذا لا تعمد الحكومة إلى تلزيم الكهرباء والمرافئ وإشراك القطاع الخاص بالاتصالات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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