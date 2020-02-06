مصطفى حسين: نحذر من الانجرار الى الفتنة وأدبياتها

حذر رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب ​مصطفى حسين​ من الانجرار الى الفتنة وادبياتها، مستنكرا "الاعتداء والكلام الذي قيل لاحد ابناء ​طرابلس​ في ​كسروان​".

واذ دان حسين الاعتداءات على مكاتب ​التيار الوطني الحر​ في عكار، ناشد "الجميع التحلي بالمسؤولية والحكمة في هذه الظروف لان البلد لا يحتمل اي خلل امني او تصعيد".