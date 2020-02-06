مصطفى حسين: نحذر من الانجرار الى الفتنة وأدبياتها

حذر رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب مصطفى حسين من الانجرار الى الفتنة وادبياتها، مستنكرا "الاعتداء والكلام الذي قيل لاحد ابناء طرابلس في كسروان".
واذ دان حسين الاعتداءات على مكاتب التيار الوطني الحر في عكار، ناشد "الجميع التحلي بالمسؤولية والحكمة في هذه الظروف لان البلد لا يحتمل اي خلل امني او تصعيد".
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