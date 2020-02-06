التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي حيث جرى عرض للأوضاع العامة لاسيما الوضعين المالي والإقتصادي، كما إستقبل رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط بحضور الوزير السابق غازي العريضي، حيث جرى إستعراض لأخر التطورات والأوضاع في لبنان على مختلف المستويات وخاصة ما يتصل بالأزمات المالية والإقتصادية وإجتماعية والمعيشية.
على صعيد آخر ابرق بير لكل من قائد الثورة الإسلامية في إيران علي الخامنئي مهنئاً بالذكرى الواحدة والأربعين لإنتصار الثورة الإسلامية في إيران. كما أبرق مهنئاً للمناسبة نفسها لكل من رئيس الجمهورية الإيرانية حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني.
كانت هذه تفاصيل خبر بري عرض الأوضاع مع ميقاتي وتيمور جنبلاط وأبرق الى خامنئي وروحاني ولاريجاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.