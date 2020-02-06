بري عرض الأوضاع مع ميقاتي وتيمور جنبلاط وأبرق الى خامنئي وروحاني ولاريجاني

التقى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في ​عين التينة​ رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​نجيب ميقاتي​ حيث جرى عرض للأوضاع العامة لاسيما الوضعين المالي والإقتصادي، كما إستقبل رئيس "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​تيمور جنبلاط​ بحضور الوزير السابق ​غازي العريضي​، حيث جرى إستعراض لأخر التطورات والأوضاع في ​لبنان​ على مختلف المستويات وخاصة ما يتصل بالأزمات المالية والإقتصادية وإجتماعية والمعيشية.

على صعيد آخر ابرق بير لكل من قائد ​الثورة الإسلامية​ في ​إيران​ ​علي الخامنئي​ مهنئاً بالذكرى الواحدة والأربعين لإنتصار الثورة الإسلامية في إيران. كما أبرق مهنئاً للمناسبة نفسها لكل من ​رئيس الجمهورية​ الإيرانية ​حسن روحاني​ ورئيس ​مجلس الشورى​ ​علي لاريجاني​.

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