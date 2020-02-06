هيئة شؤون المرأة قدمت عرضا حول آلية تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325

أكّدت رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" كلودين عون روكز، في كلمة لها خلال اجتماع عقدته الهيئة مع اللجنة البرلمانية في المجلس النيابي، حيث قدّمت عرضًا مفصّلًا حول آليّة تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، "أهميّة مضمون القرار الأممي، والأولويّات الاستراتيجيّة للخطّة الّتي وضعتها الهيئة بنهج تشاركي مع مختلف الوزارات والإدارات المعنيّة".
وركّزت على "دور المجلس النيابي في تنفيذ الخطّة من خلال تعديل واعتماد القوانين الّتي من شأنها إزالة التمييز ضدّ الفتيات والنساء وحمايتهنّ من جميع أشكال العنف"، مشدّدةً على "أهميّة تنسيق الجهود بين مختلف مكونات الدولة اللبنانية، بهدف تنفيذ الخطّة والوصول إلى النتائج المرجوّة منها على الأصعدة كافّة".
مع الإشارة إلى أنّ الاجتماع جاء تلبيةً لدعوة رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عز الدين، بحضور النواب: عدنان طرابلسي، قاسم هاشم، رولا الطبش، إدي دمرجيان وبكر الحجيري.
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