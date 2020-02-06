درغام : القوات اللبنانية تنتقد ولا حلول لديها

ذكر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب اسعد درغام، ان "الوضع الذي وصلنا اليه هو نتيجة ​سياسة​ عمرها اكثر من ثلاثين سنة، ولم تعد تنفع في معالجته سياسة النكد والنقد ورمي التهم على الآخرين".

ورأى درغام، في حديث لوكالة "أخبار اليوم"، أن "من لديه خطة وتحديدا "​القوات اللبنانية​" فليقدّمها"، معتبرا أن"حزب "القوات" ينتقد في كل الملفات دون تقديم اي خطة بديلة اكان في ​الكهرباء​ او ​الاقتصاد​ او في الشأن المالي"، ومشددا على انه "ليس مسموحا الاستمرار في الانتقاد دون وجود خطة بديلة متكاملة تُطرح على بساط البحث".

و أشار الى ان "كل القوى طالبت بحكومة اختصاصيين، وبالتالي هذه ​الحكومة​ اليوم في طريقها الى الثقة والمطلوب منها وضع ضوابط زمنية، وتحديد آلية الخروج من الازمة الاقتصادية والمالية، وما هو سوى ذلك يكون خطوات من اجل العرقلة ليس إلا"، لافتا الى أننا "سنعطي الحكومة فرصة لتقدّم الحلول المناسبة، كما سنقدّم ما يطلب منا، اكان من خلال الوزراء الذين ايّدنا تسميتهم في الحكومة، او من خلال تقديم اقتراحات القوانين في ​مجلس النواب​".

واعتبر درغام "اننا اليوم بحاجة اكثر من اي وقت مضى الى ان يسمّي كل طرف ممثّلا عنه، من اجل الجلوس في غرفة مغلقة، وبالتالي الخروج بخطة اقتصادية تدعم رؤية الحكومة، اذ لا يجوز ان تبقى الامور متروكة وسائبة".