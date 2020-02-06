الفوعاني : سنبقى دائما مع الحوار وننحاز الى مصالح الناس

أكد رئيس الهيئة التنفيذية لحركة "أمل" ​مصطفى الفوعاني​ ان "اسرائيل شر مطلق، ولا عدو لنا غير اسرائيل، ونحن في الداخل اللبناني كنا وسنبقى دائما مع الحوار ومع مد اليد للآخر، بالامس ولدت ​الحكومة​ وسيناقش ​البيان الوزاري​، و​حركة امل​ ستنحاز دائما الى مصالح الناس والى مستقبل ​الطلاب​ وتوفير فرص العمل، ولا نريد أن نخرج لهذا الوطن العاطلين عن العمل وحاملي الشهادات".

وفي كلمة له، شدد الفوعاني انه "ضد ​الضرائب​ التي تطاول الفقراء ونحن منهم، ولا لضرائب يقف المواطن امامها عاجزا بين دولة توفر له الحد الادنى من مقومات ​الحياة​ الكريمة، وحكومة تسعى الى الافادة من الوقت، ونعلق الآمال على ترف البعض من محاصصة هنا وهناك، لذلك كنا حرصاء دائما وسنبقى ألا يقف المواطن والمواطنون أمام مصارف تبتزهم ويكدس اصحابها اموالهم في الخارج، بينما يقف المواطن الذي قدم فلذات الاعمار وضحى في سبيل هذا الوطن عاجزا وفي حال من الذل ليحصل على حقه"، لافتاً الى ان "​حركة أمل​" لن تقف بعد اليوم مكتوفة وهي ترى مواطنيها يتعرضون لاذلال ​المصارف​، والمصارف لم تشبع حتى هذه اللحظة من دموع المغتربين ومن الذين عملوا جاهدين أعواما".