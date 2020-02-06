الصحة العالمية: نكثف جهودنا للوصول إلى عقار فعال ضد فيروس كورنا

أكد رئيس ​منظمة الصحة العالمية​ تيدروس أدهانوم غييريسوس، في ​مؤتمر​ صحفي للحديث عن اخر التطورات بما يخص فيروس ​الكورونا​، ان "المنظمة قامت بتعزيز الاختبارات في نحو 7000 مختبر حول العالم لمواجهة الكورونا، والمنظمة لا تعلم بعد قدرات الفيروس ومدى إمكانية انتشاره"، موضحاً الى انه "سيتم تكثيف الجهود للوصول إلى عقار فعال ضد الفيروس"، لافتاً الى ان هذا "الفيروس عدو مجهول حتى الآن ومواجهته واجب عالمي، وان إجراءات السلامة الشخصية البسيطة مهمة جدا لمنع انتشاره".

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