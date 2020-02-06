روسيا لإبرام اتفاقيات مع بريطانيا









اسماء السيد - نصر المجالي: أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر غروشكو، بأن موسكو مستعدة لإبرام اتفاقيات مع المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن هذا حقيقة موضوعية.

وقال غروشكو لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن "موسكو مستعدة لإبرام اتفاقيات مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وهذا حقيقة موضوعية، فمن المستحيل الحفاظ على العلاقات دون إطار قانوني".

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في الساعة 11 مساءً يوم 31 يناير 2020، كاستكمال للعملية التي استمرت ثلاث سنوات ونصف السنة. ومع ذلك، لن يتغير أي شيء عملياً، حيث ستكون هناك فترة انتقالية حتى ديسمبر القادم، يتفاوض خلالها الطرفان على العلاقات المستقبلية ويتعين على لندن خلالها الاتفاق مع الدول الأخرى على أشكال التعاون في جميع المجالات.

وأضاف غروشكو "إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بداية جديدة في العلاقات بين روسيا وبريطانيا، لأن العلاقات لا يمكن أن تتطور في فراغ قانوني وعدم يقين، لذا يجب عاجلاً أو آجلاً حل هذه المشكلة من خلال المفاوضات".