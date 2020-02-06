شكرا لقرائتكم خبر عن بهلوان الإخوان.. مغردون يسخرون من "الجوكر" صنيعة قطر وتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بهلوان الإخوان، هاشتاج حل ضمن قائمة الأكثر تداولًا على تريند مصر، والذى شارك فيه المصريون بتغريداتهم لفضح أدوات جماعة الإخوان الإرهابية التى تستحدثها لاستغلالها ضد الدولة المصرية بعد حرق كروتها القديمة، واكتشاف ألاعيبهم السابقة التى رفضها الشعب المصرى بوعيه للمؤامرات والمخططات التى تستهدف الوطن.

تامر جمال أو "أراجوز الإخوان" كما يطلق عليه المصريون، هو شخصية برزت على السطح للترويج للعنف والأعمال الإرهابية التى تخدم جماعة الإخوان عبر مقاطع فيديو يبثها من خلال صفحاته على منصات السوشيال ميديا، لكن المغردون المصريون سخروا منه وفضحوه بتغريداتهم عبر صفحاتهم على تويتر، فقال أحمد غفران، فى تعليقه على صورة نشرها لتامر جمال الذى يطلق على نفسه اسم "الجوكر المصرى"، "قطر وتركيا صانعة للإرهابيين"، حيث جاء تامر فى الصورة على خلفية شعار جماعة الإخوان الإرهابية.





وشارك خالد خليل، بتغريده على الهاشتاج، وقال: "تامر جمال، إرهابى جماعة الإخوان، طالب مخلص للقرضاوى يستخدم الجوكر"، وأضافت هبة مازن: "يلجأ الإخوان الإرهابيون إلى بطاقة جديدة لنشر أفكارهم المتطرفة فى الدول العربية بواسطة تامر جمال"، كما قالت نور أحمد: "تامر جمال أو مهرج جماعة الإخوان، بعد فشله فى رابعة العدوية فى مصر.. عاد مرة أخرى متسترا تحت ستار أنه يريد الصالح لمصر، لكنه يحاول نشر أفكاره الإرهابية وغسل الدماغ بدعم من تركيا وقطر".

Advertisements





ويأتى هذا بعدما تلقت جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها صفعة قوية فى يناير الماضى، حيث رفض الشعب المصرى الانسياق وراء الدعوات التحريضية للمقاول الهارب محمد على، الذى قال بعدها: "قررت اعتزال العمل فى السياسية، وسأتوجه للعمل فى البيزنس"، حيث قرر المقاول الهارب، فى 25 يناير 2020، إغلاق صفحته التى كان يروج من خلالها الشائعات خلال الفترة الماضية، متابعًا: "سأغلق الصحفة الساعة 12 بالليل وهفتح صفحة جديدة للبيزنس".





وأضاف خلال فيديو بثه عبر صفحته التحريضية، أنه شعر بالخذلان اليوم بعدما وجد الشعب المصرى يقف إلى جوار دولته ومؤسساته وعلى رأسهم المؤسسة الشرطية، وتابع: "غلطت.. أنا مش هتكلم تانى فى السياسية والإجابة وصلت ليا النهارده".











