بسبب الاتجار في المخدرات.. إيقاف 4 مشتبه فيهم بطنجة من بينهم فتاة قاصر

أوقفت الشرطة في مدينة طنجة، صباح اليوم الخميس، أربعة أشخاص من بينهم سيدة من ذوي السوابق القضائية، وفتاة قاصر، تبلغ من العمر 17 سنة، للاشتباه في تطورهم في قضية تتعلق بحيازة المخدرات، والمؤثرات العقلية، والاتجار فيها.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ، توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، إن المشتبه فيهم أوقفوا على مستوى نقطة المراقبة المرورية بالقرب من محطة الأداء في الطريق السيار في مدخل مدينة طنجة، أثناء استعدادهم للمغادرة صوب مدينة الدار البيضاء على متن سيارة مكتراة، بناءً على معلومات دقيقة، وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأسفرت عملية التفتيش داخل الناقلة، وفق المصدر ذاته، عن حجز 1879 قرصاً من نوع إكستازي، وأربعة هواتف محمولة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، بالنسبة إلى الراشدين، وتحت المراقبة الشرطية للقاصر، وذلك “رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل كشف جميع ظروف، وملابسات هذه القضية، وتوقيف باقي المتورطين المفترضين في هذه الأفعال الإجرامية”، حسب البلاغ نفسه.