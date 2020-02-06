تغيب عن 63 مباراة.. عملية جراحية لنجم برشلونة بفنلندا الثلاثاء المقبل

يخضع نجم برشلونة الفرنسي عثمان ديمبلي لعملية جراحية بفنلندا، يوم الثلاثاء المقبل، عقب الإصابة التي آلمت به قبل أيام، بعد قرب معافاته من إصابة سابقة.

ونشر فريق برشلونة بلاغ العملية التي سيخضع لها بفنلندا يوم الثلاثاء المقبل، لرجله اليمنى، التي تعرض لها خلال حصة تدريبية يوم الاثنين الماضي، مبرزا في السياق ذاته أنه سيصدر بلاغا آخر بعد العملية الجراحية لتحديد مدة الغياب عن الميادين.

وتغيب ديمبلي عن 63 مباراة بعد التحاقه بالفريق الكتلاني بسبب الإصابة التي تربصت به في مناسبات عديدة، وغيبته عن صفوف الفريق.