وزارة الصحة تأجل الزيارات العائلية للطلبة العائدين من الصين حتى توفير الظروف الملائم

قررت وزارة الصحة تأجيل مواعيد الزيارات العائلية للطلبة المغاربة العائدين من مدينة ووهان الصينية، والموجودين تحت إجراءات الحجر الصحي بمستشفى سيدي سعيد بمدينة مكناس.

وفي وقت سابق اليوم الخميس كانت مصادر مسؤولة بالوازة، قد أكدت فتح باب الزيارات التي انطلاقا من الساعة الثانية من زوال اليوم، قبل أن تعود لتكشف عن تأجيل مواعيد الزيارة، إلى حين “توفير الظروف الملائمة لذلك”.

ذات المصادر، أكدت الزيارات سيتم تحديدها لاحقا عبر مواعيد خاصة لكل أسرة، بعد الإتصال بالإدارة، حيث سيخصص لها فترات محددة بين التاسعة صباحا إلى 12 زوالا، وأخرى مسائية بين الساعة الثانية والثامنة بعد الزوال.

Advertisements

وكان الملك محمد السادس، قد وجه تعليماته للمصالح الحكومية، بتخصيص طائرة لإعادة الطلبة المغاربة من مدينة ووهان الصينية، معقل وباء كورونا، حيث تمت يوم الأحد الماضي عملية إعادتهم.

وأكدت وزارة الصحة، في وقت سابقد أن جميع الطلبة العائدين والبالغ عددهم 167 شخصا، يتمتعون بحالة صحية جيدة.

وتم استقبال العائدين بكل من مستشفى سيدي سعيد بمكناس، والمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط، لوضعهم تحت المراقبة الطبية الدقيقة لمدة 20 يوما، حيث تشرف على رعايتهم فرق طبية وتمريضية مكونة ومدربة لهذا الغرض.