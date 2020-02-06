دهسته سيارة.. تفاصيل “مؤلمة” لوفاة مشجع طنجاوي بمدينة أكادير

تخيم أجواء من الحزن على جماهير فريق اتحاد طنجة، عقب وفاة مشجع طنجاوي بمخرج مدينة أكادير على الطريق السيار، بعدما دهسته سيارة.

وكشف مصدر جيد الإطلاع، في حديثه مع “اليوم 24″، أن المشجع، الذي كان في العشرينات من عمره ويقطن بحي “الشوك” بمدينة طنجة، وافته المنية مباشرة بعدما صدمته سيارة في الطريق السيار أمس الأربعاء.

وشدد مصدرنا على كون المشجع كان على مثن “سطافيط” في تنقله إلى مدينة أكادير رفقة باقي المشجعين، وعقب نهاية المباراة غادروا المدينة، غير أن السيارة التي كانت تقله توقفت جانب الطريق السيار، وفي غفلة من الجميع كلفت خطوات الضحية تجاه الطريق حياته.

وأوضح مصدرنا أنه ثم نقل جثمان الراحل إلى مستودع الأموات بتمارة، ومنه إلى مستودع الأموات بالرباط، منتصف اليوم الخميس، على أساس نقله إلى مدينة طنجة حتى يتسنى دفنه يوم غذ الجمعة.