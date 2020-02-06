أولمبياد طوكيو 2020 يشكّل طاقم لمواجهة "كورونا"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كوّن منظمو دورة ألعاب الرياضة العالميّة "أولمبياد" الصيفي من هذا العام، طاقم عمل للتنسيق مع السلطات والجهات الصحيّة في بلادهم بشأن فيروس كورونا وكيفية التعامل معه والتحرك في مواجهة انتشاره ولأخذ كل السيناريوهات المحتملة بالتخطيطات لإدارة الأولمبياد.

وقال الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة للدورة الصيفية المقبلة، توشيرو موتو، في مؤتمر صحافي إنه يترأس فريق العمل الجديد الذي أطلق عليه فريق العمل الجديد لمواجهة فيروس كورونا والذي عقد اجتماعه الأول في الرابع من شباط/ فبراير الجاري.

وأضاف موتو، أن الفريق سيعقد اجتماعًا أخر يوم الجمعة، وقال موتو يوم الأربعاء، إن "انتشار الفيروس ربما يكون له‭‭ ‬‬بعض التأثير على الاستعدادات لتنظيم الدورة الأولمبية المقبلة".

لكنه أكد في مؤتمره الصحافي اليوم الخميس أن بلاده ستمضي قدمًا في خططها واستعداداتها وستنظم الدورة "كما هو مخطط لها".