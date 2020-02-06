تعادل ساندرز وبوتيدجيج بعد فرز معظم الأصوات في ولاية أيوا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعادل بيت بوتيدجيج، وبرني ساندرز، اليوم الخميس، في أول انتخابات تمهيدية للحزب الديموقراطي الأميركي في ولاية أيوا التي بدأت منذ الإثنين الماضي، بعد فرز نحو 97% من مراكز الاقتراع.

وتصدر رئيس البلدية السابق، لمدينة ساوث بند بولاية إنديانا بفارق ضئيل بـ26,2% من الأصوات أمام بيرني ساندرز (26,1%)، وحلت بعدهما السناتور التقدمية، اليزابيث وارن (18,2%) ومن ثم النائب السابق للرئيس، باراك أوباما، جو بايدن الذي حصل فقط على أصوات 15,8% من المندوبين.

ولم يحدد الحزب الديموقراطي أي موعد لنشر كل النتائج، وقد حال عطل معلوماتي في تطبيق هاتفي دون نشر النتائج، مساء الاثنين، ويقوم الحزب منذ ذلك الحين بفرز الأصوات يدويا والتي يحصل عليها من كل مرشح.

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وأعلن بيت بوتيدجيدج الذي يعتزم تمثيل الجناح المعتدل للحزب الديموقراطي، فوزه على السناتور، بيرني ساندرز شخصية اليسار المتشدد.

ويحتمل أن يكون الفائز النهائي بعدد الأصوات أن يكون غير الفائز بعدد المندوبين بسبب القوانين الانتخابية المعقدة في أيوا.

وفي هذه الولاية، لا يصوت الناخبون ببطاقات اقتراع إنما في مجالس انتخابية يحول فيها عدد الأصوات إلى عدد مندوبين، والمرشح الذي ينال أكبر عدد من المندوبين يعلن فائزا.