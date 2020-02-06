مقتل قيادي بارز في ميليشيا الصدر جنوبي العراق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف مصدر أمني عن اغتيال قيادي، حازم أبو سجاد الحلفي، في "سرايا السلام في فصيل مسلح تابع لمقتدى الصدر، اليوم الخميس، في مدينة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقال ضابط برتبة نقيب بشرطة البصرة للأناضول، إن مسلحين مجهولين، أستقلوا سيارة أطلقوا النار من مسدسات مزودة بكواتم للصوت على القيادي، حازم أبو سجاد الحلفي، في "سرايا السلام"، قرب جسر محمد القاسم غربي مدينة البصرة.

وأضاف المصدر أن الحلفي توفي على الفور، فيما لاذ المهاجمون بالفرار، مشيرًا إلى أن قوات الأمن فتحت تحقيقًا في الحادث، ولم يتضح فيما إذا كان الحادث مرتبطًا بتطورات الاحتجاجات.

ويأتي الحادث وسط تزايد حدة التوتر بين الحراك الشعبي المناهض للحكومة، والطبقة السياسية الحاكمة وأنصار الصدر من أصحاب "القبعات الزرق" الذين ينضوون أيضا في "سرايا السلام"، والأخير أحد فصائل "الحشد الشعبي".

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ويشن أصحاب "القبعات الزرق" حملة منسقة، منذ الاثنين الماضي، لتفريق تجمعات المحتجين في مدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد بالقوة المفرطة، وذلك بناء على أوامر الصدر.

وتأتي هذه التطورات بعد رفض المحتجين، تكليف وزير الاتصالات الأسبق، محمد توفيق علاوي، السبت الماضي، بتشكيل الحكومة المقبلة، في حين يحظى بدعم الصدر.

ويطالب المحتجون برئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة سابقا، بعيدًا عن التبعية للأحزاب ولدول أخرى، فضلا عن رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.

وشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق الرئيس العراقي، برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.