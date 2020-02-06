- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يرسل تعزيزات أمنية للضفة الغربية والان مع التفاصيل
الخميس 6 فبراير 2020
صورة أرشيفية
أعلن الجيش الإسرائيلي، تعزيز فرقة يهودا والسامرة، المعروفة أيضًا بفرقة الضفة الغربية، بقوات إضافية من المحاربين، عقب تصاعد الأحداث مؤخرًا في المنطقة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم الخميس: "وفقًا لتقييم الوضع الذي يجرى بشكل متواصل في جيش الدفاع، تقرّر تعزيز فرقة يهودا والسامرة بقوات من المحاربين".
وتتصاعد المواجهات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في عدة مناطق منذ فجر اليوم الخميس، حيث أصيب جندي إسرائيلي بعد إطلاق النار عليه غربي رام الله شمالي الضفة الغربية، كما أطلقت الشرطة الإسرائيلية، النار على فلسطيني بعد تعرض قوات من الشرطة لإطلاق نار ببلدة القدس القديمة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل ضابط شرطة فلسطيني متأثرًا بجروح أصيب بها خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية فجر اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر جيش الاحتلال يرسل تعزيزات أمنية للضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.