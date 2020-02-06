شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تندد بالعنف ضد متظاهري النجف والان نبدء بالتفاصيل

نددت الحكومة البريطانية اليوم باستخدام السلطات الأمنية في العراق العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين.

وقال السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي في بيان: "صُدمت بسبب استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين يوم أمس في النجف".

وأوضح أن أهم أولويات الحكومة الحالية والحكومة القادمة إنهاء العنف الجاري وحماية المتظاهرين السلميين ومحاسبة مرتكبي الجرائم بما فيهم الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون.

ويأتي هذا بعد ورود أنباء عن ارتفاع حصيلة قتلى العمليات الأمنية لمواجهة الاحتجاجات في النجف أمس إلى 11 شخصا، فيما جُرح أكثر من مئة آخرين.