شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم الخميس تسجيل ثالث إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد. وذكرت صحيفة"ديلي ميل " البريطانية أنه جرى نقل المريض إلى وحدة متخصصة في الأمراض المعدية في مستشفى بلندن. يشار أن بريطانيا أعلنت أواخر الشهر الماضي تسجيل حالتي إصابة بالفيروس، كما أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين، قد ارتفعت إلى 563 شخصا على الأقل.

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