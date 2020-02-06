المنافذ تعلن ضبط ثلاث شاحنات محملة ببيض المائدة وإعادتها إلى إيران

وذكرت الهيأة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم ضبط ثلاث شاحنات إلى الجانب الإيراني محملة بمادة بيض المائدة والتي كانت مخبأة خلف صناديق الفاكهة والذي يمنع استيراده دعمٱ للمنتج المحلي".

واضافت أن "عملية الإعادة تمت وفق محضر أصولي من الجهات ذات العلاقة في المنفذ الحدودي".

