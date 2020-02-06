اعتقال احد المنتمين لـ'داعش' في سيطرة جنوبي ذي قار

أفاد مصدر أمني، الخميس، باعتقال احد المنتمين لتنظيم "داعش" في سيطرة جنوبي ذي قار. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "احد المنتمين لتنظيم داعش الارهابي اعتُقل في سيطرة تل اللحم جنوبي ذي قار". يشار الى أن مصدرا أمنيا أفاد، في وقت سابق، بالقاء القبض على احد عناصر داعش الارهابي في سيطرة الفجر شمالي محافظة ذي قار.

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