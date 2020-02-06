القوات الأمنية تسيطر على الوضع قرب ساحة التربية وسط كربلاء

أفاد مصدر أمني، الخميس، بأن القوات الأمنية سيطرت على الوضع قرب ساحة التربية وسط محافظة كربلاء. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية سيطرت على الوضع قرب ساحة التربية بعد دخولهم إلى فلكة الأحرار وسط محافظة كربلاء". وأضاف أن "القوات الأمنية قامت بفض الاشتباكات والصدامات بين المتظاهرين والقبعات الزرق".

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