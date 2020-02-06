إعتقال خمسة من المتهمين بما يسمى 'فوج مكافحة الدوام' في الناصرية

أفاد مصدر أمني، الخميس، باعتقال خمسة من المتهمين بما يسمى "فوج مكافحة الدوام" في الناصرية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية تعتقل خمسه من المتهمين بما يسمى بفوج مكافحة الدوام في الناصرية". وبرزت خلال التظاهرات التي انطلقت في بغداد وعدد من المحافظات جماعات اطلقت على نفسها "مكافحة الدوام" والتي تقوم بمنع الموظفين والطلاب من الدوام بدوائرهم ومدارسهم والجامعات للضغط على الحكومة من اجل تلبية مطالب المتظاهرين.

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