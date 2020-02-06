فرنسا تُدين هجوم عناصر مسلحة على متظاهرين في النجف

ادانت السفارة الفرنسية في بغداد، الخميس، هجوم عناصر مسلحة على متظاهرين في محافظة النجف. وذكرت السفارة في بيان أطلعت عليه الخليج 365، ان "سفارة فرنسا في بغداد تُدين هجوم 5 شباط، الذي شنته عناصر مسلحة في النجف والذي اودى بحياة متظاهرين وجرح العديد منهم". وطالبت السفارة الحكومة العراقية والقوات الامنية، "حماية التجمعات السلمية وتذكر بان الدستور العراقي كفل حرية التظاهر".



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