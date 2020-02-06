تسجيل ثماني اصابات قرب ساحة التربية وسط كربلاء

أفاد مصدر امني، الخميس، بتسجيل ثماني اصابات قرب ساحة التربية وسط كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك ‏اطلاق رصاص واقتحام ساحة التربية التي يتواجد فيها المتظاهرون في محافظة ‫كربلاء"، مشيرا الى "تسجيل ثماني اصابات بعضها خطرة".

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.