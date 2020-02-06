عاهل السعودية يوجه بتقديم مساعدات للصين لتجاوز آثار كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات للصين بما يسهم في تجاوز آثار فيروس كورونا.
الأمر الذي وصفه الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنه "يجسد عمق العلاقات بين البلدين"، وتوجه بالشكر لخادم الحرمين الشريفين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز ،الخميس، بالرئيس الصيني شي جين بينغ، أعرب خلال عن مشاركته للشعب الصيني مشاعر الألم نتيجة تفشي كورونا، وتعازيه لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
ومن جانبه، أكد الرئيس الصيني أن لدى بلاده الخبرة الكافية للتعامل مع هذا الوباء ومعالجة آثاره، معبرًا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه ودعمه القوي لمكافحة هذا الفيروس، الأمر الذي يجسد عمق العلاقات بين البلدين.
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