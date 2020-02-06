رئيس برلمان لبنان يدعو للتصويت على حكومة دياب الأسبوع المقبل

دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الخميس، إلى عقد جلسة الأسبوع المقبل يومي الثلاثاء والأربعاء للتصويت على الحكومة الجديدة وبيانها السياسي.

وفي وقت سابق الخميس، أقرت الحكومة اللبنانية بالإجماع، البيان الوزاري، وذلك تمهيدا للمثول أمام البرلمان لطلب نيل الثقة، الأسبوع المقبل.

إقرار البيان الوزاري جاء خلال جلسة عقدتها الحكومة برئاسة رئيس البلاد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء، وذلك بعد إضافة تعديلات طفيفة تتعلق بالصياغة على المسودة التي أعدتها اللجنة الوزارية.

وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول، أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، تكليف الوزير السابق، حسان دياب، بتشكيل حكومة جديدة.



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وجاء تكليف دياب بعد مشاورات نيابية، أظهرت اختياره بأغلبية 69 صوتا، مقابل 13 صوتا لنواف سلام، وصوت واحد لحليمة قعقور، وامتنع 42 نائبا في البرلمان اللبناني عن التصويت لأي مرشح.





وشهد لبنان مظاهرات عدة تحت عنوان "لا ثقة للحكومة" رفضا لحكومة دياب والمطالبة بإسقاطها، تزامنا مع دعوات لتحركات مماثلة في يوم نيل الثقة.

ومن المرجح أن تحصل حكومة دياب على ثقة البرلمان وذلك بأصوات الكتل النيابية التي كلّفته، أي حزب الله وحلفائه، ويبلغ عددهم 69 نائبا من أصل 124.

فيما أعلن كل من "الحزب الاشتراكي" و"تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية" و"حزب الكتائب" أنهم لن يمنحوا الحكومة الجديدة الثقة.