إسبر: النظام الإيراني يواصل تهديد أمننا القومي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي، الخميس، إن النظام الإيراني يواصل تهديد أمن بلاده القومي، مؤكدا أن واشنطن ملتزمه بردع سلوكه الخبيث في المنطقة.
وأضاف في تصريحات صحفية على هامش استعراض استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية أن "الإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد إيران تؤكد أنها لن تقف مكتوفي الأيدي أمام أي تهديد يواجه جنودها في المنطقة".
وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن "هزيمة تنظيم داعش الإرهابي أولوية لبلاده في الشرق الأوسط".
وأشار إسبر إلى أن إيران مسؤولة عن الكثير من العمليات الإرهابية منذ 40 عامًا، مؤكدا التزام واشنطن بمواصلة جهودها لردع السلوك الإيراني الخبيث في المنطقة.
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