صحف عالمية عن تبرئة ترامب: انتصر في النهاية

تصدر انتصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في معركة "العزل" بعد تبرئته من التهمتين الموجهتين له، عناوين الصحف العالمية الصادرة، الخميس.

وسلطت صحف عالمية الضوء على انقسام مجلس الشيوخ الأمريكي ، واستعادة ترامب لتوازنه من أجل المنافسة على رئاسيات 2020.



صحيفة "نيويورك بوست"، قالت إن "الرئيس الذي بُرئت ساحته، حظي بالضحكة الأخيرة على بيلوسي" بعد انتصاره في معركة "العزل" على عدوته الديمقراطية اللدودة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي قادت إجراءات التصويت على التوصية بعزله في مجلس النواب.

كما نشرت الصحيفة صورة للرئيس وهو يمزق قرار المساءلة، مع تعليق "دور ترامب ليمزق"، في إشارة إلى تمزيق بيلوسي نسخة خطاب ترامب عن حالة الاتحاد أمام عدسات الكاميرا ردا على تجاهل الأخير يد رئيسة مجلس النواب الممدودة له قبل بدء كلمته.

وقالت نيويورك تايمز "إن مجلس الشيوخ المنقسم يبرئ ترامب من كل التهم في نهاية معركة مساءلة مريرة".

وقالت "واشنطن بوست" إن مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون يبرئ الرئيس من كلا التهمتين، والديمقراطيون يمرون بمنعطف مهم ومنقسمون بين السياسة والتحقيقات، لافتة إلى أن رومني هو الجمهوري الوحيد الذي صوت لإدانة ترامب.

وقالت "وول ستريت جورنال" إن ترامب برئت ساحته، ومجلس الشيوخ يرفض عزل الرئيس من منصبه، ورومني الجمهوري الوحيد الذي شارك الديمقراطيين في التصويت على إدانة ترامب، لافتة إلى أن الأخير يعتزم إلقاء خطاب حول المحاكمة، الخميس.

وقالت صحيفة "أريزونا ريبابليك"، إن الرئيس ترامب "أبرئت ساحته"، ومجلس الشيوخ يرفض عزل الرئيس على خلفية اتهام بشن حملة ضغط على أوكرانيا.

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بينما قالت "ذا بوسطن جلوب"، إن مجلس الشيوخ المنقسم يبرئ ترامب، والنواب صوتوا على تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس حسب انتماءاتهم الحزبية باستثناء السناتور الجمهوري ورجل الأعمال ميت رومني.

وقالت "ذا دالاس مونينج نيوز" في عنوانها الرئيسي "تبرئة الرئاسة" رفض تهمتي العزل في مجلس الشيوخ.

وقالت "شيكاغو تريبون" إن هيئة المُحلّفين في مجلس الشيوخ برأت ساحة ترامب، ورومني أقسم اليمين أمام الرب وصوت على إدانة الرئيس بتهمة إساءة استغلال السلطة، متحديا الجمهوريين.

وتحت عنوان محاكمة عزل الرئيس دونالد ترامب.. "أبرئت ساحته"، قالت "ميامي هيرالد" إن "الجمهوريين يبدون منقسمين حول التحقيق مع بايدن".

صحف بريطانية

ارتأت الصحف البريطانية أن ترامب ينهض مجددا ويستعيد توازنه بعد تبرئته، ومنها صحيفة "تليجراف"، التي كان عنوانها "ليس مذنبا: ترامب يعود مجددا".

وجاء عنوان "الجارديان" الرئيسي مشابها: "مجلس الشيوخ يبرئ ترامب في محاكمة العزل" أسفل صورة لترامب، يظهر فيها مفعما بالثقة.

بدورها قالت صحيفة "آي" إن الرئيس الأمريكي "ينجو من العزل ليترشح 4 سنوات إضافية"، فيما اعتبرت "إندبندنت" أن ترامب "نجا من الورطة"، بعد أن برأه مجلس الشيوخ.

والأربعاء، خرج ترامب منتصرا في معركة "عزله" بعد تصويت مجلس الشيوخ، على رفض التهمتين الموجهتين له.

وبرأ مجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي من التهمتين الموجهتين إليه من جانب مجلس النواب، وهما: استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وخلال تصويت المجلس على التهمة الأولى "استغلال السلطة"، صوّت 52 عضوا بتبرئة ترامب، مقابل 48 عضوا يرون أن الرئيس مذنب، وفيما يخص التهمة الثانية "عرقلة عمل الكونجرس"، صوّت 53 عضوا لصالح ترامب.