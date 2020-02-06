طائرة تنشطر إلى نصفين في إسطنبول.. قتيل و157 مصابا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خرجت طائرة ركاب، الأربعاء، عن مسارها على مدرج الإقلاع بمطار صبيحة كوكجن في إسطنبول، مما أدى إلى انشطارها نصفين.



وذكرت وسائل الإعلام التركية أن الهبوط الفاشل تسبب في تلف جسم الطائرة، ويبدو أن جسم الطائرة قد انقسم إلى 3 قطع.

وأكد مسؤول تركي أن "الحادث أسفر عن حالة وفاة واحدة و157 مصابا حتى الآن".

وكان وزير النقل التركي، قال إنه لا توجد إصابات إثر حادث انشطار الطائرة التي كانت قادمة من مدينة أزمير، لكن المسؤولين أعلنوا فيما بعد وقوع ضحايا جراء الحادث، وتزايدت أعدادهم مع مرور الوقت.

وانشطر هيكل الطائرة التابعة لشركة "بيجاسوس" الخاصة التي كان يستقلها 177 راكبا، إلى قسمين واشتعلت فيه النيران بعد خروج الطائرة عن المدرج بسبب انزلاقها وسط تساقط أمطار في إسطنبول.