بريطانيا تعلن اكتشاف ثالث إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قال كريس ويتي كبير الأطباء في إنجلترا اليوم الخميس أنه تم التأكد من إصابة شخص ثالث بفيروس كورونا داخل البلاد.

وأضاف "اكتشفنا إصابة مريض آخر بفيروس كورونا مما يرفع العدد الكلي للمصابين في المملكة المتحدة إلى ثلاثة".

وتابع "لم يصب هذا الشخص بالفيروس من داخل المملكة المتحدة".