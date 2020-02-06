سقوط قتيل وجرحى إثر رصاص حي يستهدف المتظاهرين في كربلاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

نقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، عن أفادة متظاهر، من محافظة كربلاء وسط العراق، اليوم الخميس، بمقتل متظاهر، وإصابة آخرين، إثر هجوم بالرصاص الحي على يد مسلحين استهدفوا ساحة الاعتصام، بقلب المحافظة، جنوبي العاصمة بغداد.



وأوضح المتظاهر حسين صادق، أن مسلحين من أتباع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، فتحوا النار على المتظاهرين في ساحة الاعتصام "فكلة التربية" أو ما يطلق عليها "ساحة الأحرار، وسط كربلاء، ما أسفر عن مقتل متظاهر، ووقوع مصابين من بينهم فتاة.

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ووقع هجوم مماثل استهدف المتظاهرين في النجف، وسط العراق، مساء يوم أمس، أسفر عن مقتل 8 محتجين، من بينهم لاعب في المنتخب الوطني في الفنون القتالية "الكاراتيه"، خليل الغرابي، وإصابة العشرات بجروح إثر الرصاص الحي.

وتوافد عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى ساحة الصدرين، في النجف، وسط العراق، جنوبي العاصمة بغداد، لمواصلة الإحتجاجات بعد قمعها بالرصاص الحي مساء أمس الأربعاء.

وانطلق المتظاهرون من مجسرات ثورة العشرين في وسط النجف، نحو ساحة الصدرين، استنكارًا للعنف المفرط بإستخادم ما يطلق عليهم "أصحاب القبعات الزرقاء" التابعين لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الرصاص الحي لتفريق المحتجين، حتى وقت متأخر من ليلة أمس، ما أسفر عن مقتل ثمانية، وإصابة العشرات بجروح.

وخرجت مسيرات حاشدة تضم الآلاف من الشباب، والفتيات، من طلبة الجامعات، والمعاهد، في محافظات الوسط، والجنوب، ومنها في البصرة، والعاصمة بغداد، مؤيدة لمحتجين في النجف، وتنديدا ً بقمع التظاهرات، وقتل المتظاهرين بالرصاص الحي.

وأستمر توافد عشرات الآلاف من المتظاهرين وطلبة الجامعات، والمعاهد، منذ الأحد الماضي، 2 شباط/ فبراير، وحتى الآن إلى ساحة التحرير، وسط بغداد، وباقي ساحات الاعتصام في الوسط، والجنوب، تنديدا بعمليات القمع التي باشر بها أتابع رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، منذ مساء السبت، بإستخدام الرصاص الحي، والعصي، والهراوات.