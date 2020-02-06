رئيس الحكومة العراقية: مطالب المتظاهرين أولويتنا وسنحقق في الخروقات ضدهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

متابعات_السعودية نيوز

أكد رئيس الحكومة العراقية المكلف، محمد توفيق علاوي، اليوم الخميس، أن بغداد ستبدأ تحقيقات جدية بشأن الخروقات ضد المتظاهرين ومحاسبة مدبريها، مشيرًا إلى أن مطالب المحتجين السلميين أولوية الحكومة الجديدة.



وقال علاوي في كلمة له، إن "الدم العراقي خطنا الأحمر الوحيد، وماضون لمحاسبة كل من تجرأ عليه، وما يهمنا الآن هو العمل لمنع انزلاق البلاد إلى ما لا يحمد عقباه"، مضيفًا أن الحكومة لا زالت لا تمتلك صلاحيات لعدم اكتمال التشكيل حتى الآن.

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وأضاف: "أولوية الحكومة المقبلة، وتحت البند الأول، هي التحقيق بشأن الخروقات التي تعرض لها أبناؤنا من المتظاهرين والقوات الأمنية، ومحاسبة كل من يقف وراءها، لأي جهة ينتسب".

​وأعلن علاوي، السبت الماضي، أنه جرى تكليفه برئاسة الحكومة العراقية على خلفية استمرار المظاهرات المنددة بالأوضاع الاقتصادية، والاضطراب السياسي في البلاد.

وفي خطاب متلفز عقب تكليفه من قبل رئاسة الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة، تعهد علاوي، بتشكيل حكومة بعيدة عن الطائفية والعمل على إجراء انتخابات مبكرة، فضلا عن الحوار مع المتظاهرين ضد الأوضاع السياسية والاقتصادية.

يأتي هذا الترشيح لينهي أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من شهرين، حيث سيدير علاوي البلاد لحين إجراء انتخابات مبكرة، كما يتعين عليه تشكيل حكومة جديدة خلال شهر.