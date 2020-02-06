شكرا لقرائتكم ترمب: أعدائي فعلوا كل ما بوسعهم لتدميري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، أن معارضيه حاولوا قدر طاقتهم تدميره، كاشفاً أنه عانى من "محنة فظيعة" في محاكمة عزله.

وفي أول تصريح له منذ أن برأه مجلس الشيوخ من تهمة استغلال المنصب، قال ترمب إنه مرّ "بمحنة فظيعة من قبل بعض الأشخاص غير الشرفاء والفاسدين"، مضيفاً "لقد فعلوا كل ما بوسعهم لتدميرنا، ومن خلال القيام بذلك ألحقوا ضرراً كبيراً بأمتنا".

وناكف الرئيس الأميركي ترمب، بشكل ساخر، الديمقراطيين مؤكداً أنه سيظل رئيس الولايات المتحدة "إلى الأبد"، في أول رد فعل منه على تبرئته في مجلس الشيوخ الأميركي مساء الأربعاء.

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ونشر الرئيس الأميركي على حسابه في "تويتر" فيديو يظهر غلافاً افتراضياً لمجلة "تايم" وعليه شعار حملات ترمب الانتخابية للسنوات القادمة.. حتى وصل من شعار "ترمب 2020" إلى "ترمب للأبد".

كما توقّع ترمب أن يبقى نهجه مستمراً في الولايات المتحدة لوقت طويل، حسب ما ظهر على الغلاف المبتكر لمجلة "تايم" في الفيديو الذي نشره الرئيس على "تويتر".

وفي تغريدة أخرى، قال ترمب إنه سيصدر بياناً، الخميس، من البيت الأبيض حول ما سمَّاه "نصر أميركا" ضد "خدعة العزل".

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد برّأ مساء الأربعاء الرئيس ترمب من الاتهامات الموجهة له، في ختام محاكمة تاريخية سعى من خلالها الديمقراطيون لعزله فيما تكاتف الجمهوريون لتبرئته.