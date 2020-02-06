ولادة أول طفل في الصين مصابا بـ فيروس كورونا

أعلنت وسائل إعلام صينية عن ولادة أول طفل في الصين، مصاب بفيروس كورونا المستجد، وذلك عند اكتشاف إصابته بعد ساعات من الولادة.

وقالت المحطة الصينية "سي سي تي في" إن الجنين ولد في مدينة ووهان، مركز تفشي الفيروس، مصاب بالفيروس، الذي كانت تحمله أمه.

وأكدت حالة الجنين الصيني احتمال انتقال الفيروس من الأم لطفلها أثناء الحمل، أو أثناء الولادة، أو أثناء الرضاعة.

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وتعتبر هذه الحالة الأولى لمولود جديد مصاب بفيروس كورونا، وسبق أن أنجبت سيدة مصابة بفيروس كورونا، طفلة معافاة تماما من المرض، قبل أيام، مما منح الأمل بأن الفيروس المتفشي لا ينتقل من الأم لمولودها خلال الولادة.

وقال شينج لينجكونج، كبير الأطباء في قسم الأطفال حديثي الولادة بمستشفى الأطفال في ووهان: "يجب أن نشعر بالقلق إزاء الطريقة الجديدة المحتملة في انتقال الفيروس"، مضيفا أنه يجب على النساء الحوامل الابتعاد عن المصابين بفيروس كورونا.

وقالت المحطة الصينية إن العلامات الحيوية للرضيع مستقرة، وأظهرت صورة نشرتها صحيفة الشعب اليومية الصينية الرضيع في حاضنة.